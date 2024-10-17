Альтернатива НАТО? Чи може Україна створити ядерну зброю і чому про це заговорили

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Що Зеленський сказав Трампу

Сьогодні вдень, проводячи прес-конференцію в Брюсселі, Зеленський розповів про розмову з Трампом під час його візиту в США. За словами глави держави, він обговорював з кандидатом в президенти США можливість членства України в НАТО і сказав:

"Або в України буде ядерна зброя і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні, ми не знаємо дієві альянси".

Свою думку він пояснив тим, що в минулому Україна віддала ядерну зброю в обмін на гарантії, передбачені Будапештським меморандумом, але він виявився недієвим. Тому Київ не довіряє подібним документам і вважає членство в НАТО єдиним дієвим захистом від агресії.

Що написав Bild про ядерну зброю та Україну

Після заяви Зеленського німецьке видання Bild опублікувало інформацію від свого журналіста-аналітика Юліана Рьопке, в якій йшлося про те, що нібито в Україні всерйоз обговорюють створення ядерної зброї.

За словами Рьопке, неназваний український високопосадовець сказав йому кілька місяців тому, що Україна не змириться з повторним походом Росії на Київ і буде змушена в такому випадку відновити ядерний арсенал.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", - навів Рьопке слова цього неназваного чиновника.

РБК-Україна з приводу цієї публікації Bild звернулося за коментарем до Офісу президента України. Там відповіли, що інформація, поширена Bild, не відповідає дійсності.

Пізніше, на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО, цю інформацію заперечив і сам український президент.

"Ми ніколи не говорили про те, що готуємось створити ядерну зброю", - наголосив Зеленський.

Чи може Україна створити ядерну зброю і чому про це говорять

За бажання Україна змогла б створити ядерну зброю, використовуючи відпрацьоване ядерне паливо з атомних електростанцій, сказав в коментарі РБК-Україна експерт з питань регіональної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"І у нас достатньо фізиків, які завжди знали, як зробити ядерну зброю, принаймні теоретично. Тому я думаю технічно це можливо", - сказав він.

Але, за його словами, така опція ніколи не була "планом А" і навряд чи в керівництві України вона всерйоз розглядається. На думку Їжака, членство без'ядерної України в НАТО, але з приєднанням до системи розширеного ядерного стримування, було б кращим варіантом.

"Коли Україна відмовлялась від ядерної зброї, ми не просто вивезли ядерну зброю зі своєї території, ми відмовились свідомо від її розробки. Україна відмовилась від такої опції, але вона завжди була. Але, якщо така скрутна ситуація, як зараз, коли ядерна країна хоче знищити нас, то звичайно, якщо нас не беруть в НАТО, то ставити питання захисту іншими шляхами, включно зі створенням ядерної зброї, можна", - додав експерт.

На думку Їжака, ніхто в Україні не планує відмовлятися від членства в НАТО в обмін на створення ядерної зброї, але такі дискусії можуть підштовхувати партнерів до виконання плану перемоги, який запропонував Зеленський. В тому числі - щодо запрошення України в НАТО.

"Я думаю, що ми їм нагадуємо, що у нас є і інші варіанти, що не треба нам відмовляти у членстві в НАТО... Насправді, ніхто не хотів би, щоб Україна була змушена йти ядерним шляхом, чого насправді і ми не хочемо, але ми дали зрозуміти наших партнерам, що й вони не хочуть, щоб Україна йшла ядерним шляхом", - резюмував він.