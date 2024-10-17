Зеленский: я сказал Трампу, или Украина будет с ядерным оружием, или в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об одной из тем, которую он обсудил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Они обсудили необходимость вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента.
"Я говорил с Трампом о НАТО. Потому что в медиа были разные сигналы по НАТО, по Украине в НАТО. Я приводил пример Будапештского меморандума. Мне кажется, что это понятный пример", - пояснил Зеленский.
Он напомнил, что Украина имела Будапештский меморандум, в подписании которого принимали участие ядерные державы - крупнейшие государства в мире, которые, по словам президента, имеют влияние и ядерное оружие.
"Среди этих стран безусловно были крупные игроки, которые имеют ядерный потенциал. Почему с ними условием было для Украины отдать ядерное оружие? Очень большой объем, который был у Украины в то время. Отдать ядерное оружие и за это этот документ, а значит партнеры, которые там есть, гарантируют территориальную целостность и суверенитет независимой Украине в международно признанных границах на 1991 год. И если Россия нарушила этот документ, хотя она была гарантером этого меморандума, то как можно верить в этот документ? И как можно верить всем партнерам, которые гарантировали сохранение нашей территориальной целостности и суверенитета", - отметил глава государства.
После этого президент объяснил, что этот документ просто не работает. Так же, как не работают и другие документы, которые были подписаны с Российской Федерацией.
"Работают ли договоренности других крупных партнеров с РФ? Не работают. То есть это были не только договоренности Украины с РФ, а Украины со всеми партнерами. Значит в целом все эти договоренности не сработали. Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств, пострадал? Все? Нет. Одна - Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все. Нет. Одна - Украина. Кто сегодня воюет? Украина. Получается у нас так", - заметил он.
В заключении глава Украины пояснил, что выходов для украинцев в этой ситуации есть два.
"И поэтому в разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: У нас получается так, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то Альянс. Кроме НАТО, на сегодня, мы не знаем действенные альянсы. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах НАТО люди все живы, слава Богу", - подчеркнул он.
Именно поэтому, по словам Зеленского, на сегодня Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие.
"Мы выбираем НАТО. Не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО. И я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: у вас справедливые аргументы. Я не хочу углубляться в диалог с Дональдом Трампом. Потому что это было между мной и им. Но я сказал, что мы поговорили о НАТО. И это было именно так, как я сказал. Я привел аргументы и он согласился с моими аргументами", - подытожил президент.
Напомним, вчера, украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы Украины, состоящий из пяти пунктов.
Первым пунктом является приглашение Украины в НАТО.
Более того, сегодня Зеленский объяснил, что будет, если партнеры не поддержат план победы.
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