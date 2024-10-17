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Зеленский отреагировал на вброс о планах Украины "восстановить ядерный арсенал"

Брюссель, Четверг 17 октября 2024 20:02
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Зеленский отреагировал на вброс о планах Украины "восстановить ядерный арсенал" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не обсуждает возможность восстановить свой ядерный арсенал. Соответствующие слухи являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Что написало Bild

егодня, 17 октября, издание Bild со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Украина якобы восстановит свой ядерный арсенал в случае, если Россия начнет повторное вторжение после завершения текущей войны.

При этом неназванный чиновник заверял, что у Украины для ядерного оружия "есть материалы и знания". Поэтому для создания первой бомбы может понадобиться "несколько недель".

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на такой вброс немецкой газеты Bild.

"Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Украина должна была получить гарантии безопасности от "высокоуважаемых стран" после того, как она отдала свой ядерный арсенал

"Но это для нас не хорошая защита. Поэтому для нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие, не заменяйте месседжи", - добавил Зеленский.

Еще одно заявление Зеленского о "ядерке"

Напомним, сегодня, 17 октября, во время другой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своих переговоров с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он предупредил Трампа, что у Украины есть два выхода: или у нее снова будет ядерное оружие, или она получит членство в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина решила выбрать в качестве гарантии для своей безопасности вступление в Североатлантический альянс.

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Зеленский отреагировал на вброс о планах Украины "восстановить ядерный арсенал"
Зеленский отреагировал на вброс о планах Украины "восстановить ядерный арсенал"
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