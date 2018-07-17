ГПУ направила до суду справу щодо бізнесмена, який пропонував детективу НАБУ 800 тис. доларів

Справу скеровано до Печерського райсуду Києва

Генеральна прокуратура України (ГПУ) направила до суду справу щодо бізнесмена, який пропонував детективу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 800 тис. доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті ГПУ.

Так, ГПУ наразі завершила досудове розслідування у справі про підозру відомого бізнесмена-одесита, який пропонував детективу НАБУ хабар 800 тис. доларів.

Справу скеровано до Печерського райсуду Києва.

Як зазначається, зловмисник пропонував хабар за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.

Відзначимо, мова йде про відомого бізнесмена-контрабандиста Вадима Альперіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективу НАБУ пропонували хабар за закриття справи, по якій заарештовано 450 млн гривень.