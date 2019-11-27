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Адвокат Альперіна заявив, що його клієнт не переховується і прийде у САП

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 00:31
Адвокат Альперіна заявив, що його клієнт не переховується і прийде у САП
Фото: Вадим Альперін (t.me/V_Zelenskiy_official)

Раніше президент Зеленський заявив, що Альперін зник

Громадянин України Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав контрабандистом та заявив, що його розшукують правоохоронці, не переховується від слідства. Про це заявив його адвокат Андрій Федур.

За словами адвоката, йому та його клієнту не було раніше відомо про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розшукують Альперіна.

"Прочитав в новинах, що НАБУ і САП з сьогоднішнього дня "розшукує" мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам В. Альперін нічого про це ще не знає.
Тому завтра 27.11.2019 року я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП по вул. Ісаакяна-17", - написав Федур на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський написав у своєму офіційному Telegram-каналі про те, що у ході спеціальної операції НАБУ від правоохоронців зник одеський контрабандист Вадим Альперін. Президент також зазначив, що "Альперін вважається одним з хрещених батьків контрабанди в Україні". Також Зеленський просив допомогти у цій справі.

Раніше детективи НАБУ затримали десять осіб за підозрою в порушеннях митного законодавства. Також джерело РБК-Україна повідомив, що НАБУ також затримали Купальського.

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Новини України контрабандаНАБУСАП
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