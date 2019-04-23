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В "Альпарі" оцінили вплив виборів на курс гривні до долара

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 14:45
В "Альпарі" оцінили вплив виборів на курс гривні до долара
Фото: Вадим Іосуб (з відкритих джерел)

Аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб не бачить передумов для дестабілізації валютного ринку

Президентські вибори 2019 ніяк не вплинули на курс гривні до долара, оскільки їх результати не принесли сюрпризів. Про це один з найбільш цитованих фінансових аналітиків України і Республіки Білорусь Вадим Іосуб розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Украина, яке буде опубліковано завтра, 24 квітня.

Старший аналітик "Альпарі" зазначив, що в економіки України в цілому є об'єктивні передумови для зростання, а у гривні - для стабільності.

"Якщо коротко, то, цілком очікувано, ніяк не вплинули. Другий тур президентських виборів, власне кажучи, як і перший, не приніс сюрпризів. Переконливу перемогу Володимира Зеленського передрікали всі соціальні опитування. А дані екзит-полів з високою точністю збіглися з даними цих соцопитувань. Що, до речі, свідчить про відсутність серйозних махінацій, явного задіяння адміністративного ресурсу і т. д. Ринки, в тому числі валютні, реагують на новини, а перемога Зеленського новиною не стала, це було очікуваною подією і курси валют враховували її заздалегідь. Чекати дестабілізації валютного ринку не варто", - розповів Іосуб.

Він нагадав, що на наступний день після голосування, в понеділок, долар незначно знизився до гривні на міжбанку та готівковому ринку. Порівняно з п'ятницею він втрачав близько 10 копійок, перебуваючи трохи нижче 27 грн.

Відзначимо, компанія "Альпарі", заснована в 1998 році, є найбільшим форекс-брокером України та СНД, одним з лідерів ринку в світі, який пропонує широкий спектр інструментів і сервісів для інтернет-трейдингу та інвестування. Сьогодні компанії бренду обслуговують більше двох мільйонів клієнтів з 150 країн світу. У 2018 році торговельний оборот міжнародного фінансового бренду "Альпарі" перевищив 1,67 трлн доларів.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, президентські вибори не розбурхали валютний ринок. Бізнес і населення не стали в паніці скуповувати долари, реагуючи на результати першого туру виборів, який пройшов 31 березня.

Більш того, за рахунок припливу валюти від аграріїв і інвесторів, що купують українські держоблігації, курс гривні почав зміцнюватися після голосування 31 березня і опустився нижче 27 гривень/долар.

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