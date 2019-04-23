Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,70 грн/долар, курс купівлі до 26,67 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 30,02 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,6700 - 26,7000 грн/долар, євро 29,9930 - 30,0268 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6700 26,7000

EUR/UAH 29,9930 30,0268

RUB/UAH 0,4197 0,4205

Нагадаємо, 22 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6850 грн/долар, євро 29,9978 - 30,0259 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4183 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 2677,5371 гривень за 100 доларів (-7,8599 гривень).