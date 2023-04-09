В Альпах на леднике Армансетт сошла лавина. Четверо человек погибли
В воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт во Французских Альпах произошло сход лавины. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.
По его словам, на месте трагедии работают спасательные службы.
" В середине дня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько раненых. Спасатели еще работают. Спасибо за их действия", - написал Дарманен.
Кроме этого, сегодня сошла лавина в Швейцарских Альпах у вершины горы Альфубель в районе Саас-Фе на юго-западе кантона Валлис.
По данным местной полиции, там пострадали девять лыжников. Они были доставлены вертолетом в больницу.
Ранее РБК-Украина сообщало, что на высокогорье Карпат ожидается снеголовичная опасность 9-10 апреля, поэтому украинцам советуют воздержаться от походов в горы.
Напомним, на сегодняшний день синоптики прогнозировали дожди и грозы, а в Карпатах предупреждали о морозе.
РБК-Украина также сообщало, что 6 апреля западные регионы засыпали снегом, где-то остановился общественный транспорт.
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