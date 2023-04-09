В Альпах на леднике Армансетт сошла лавина. Четверо человек погибли

В воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт во Французских Альпах произошло сход лавины. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

По его словам, на месте трагедии работают спасательные службы.

" В середине дня на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина. По предварительным данным, 4 человека погибли и несколько раненых. Спасатели еще работают. Спасибо за их действия", - написал Дарманен.

Кроме этого, сегодня сошла лавина в Швейцарских Альпах у вершины горы Альфубель в районе Саас-Фе на юго-западе кантона Валлис.

По данным местной полиции, там пострадали девять лыжников. Они были доставлены вертолетом в больницу.