В горы лучше не ходить: украинцев предупредили о возможном сходе лавин

На высокогорье Карпат ожидается снеголавинная опасность 9-10 апреля, поэтому украинцам советуют воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Из-за снегопадов значительную снеголавинную опасность (3 уровень) ожидают:

10 апреля - на высокогорье Ивано-Франковской области.

9-10 апреля - на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Так, возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Поэтому украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

9-10 апреля - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

9 апреля - на высокогорье Ивано-Франковской области.

Напомним, на сегодняшний день синоптики прогнозировали дожди и грозы, а в Карпатах предупреждали о морозе.

РБК-Украина также сообщало, что 6 апреля западные регионы засыпало снегом, кое-где остановился общественный транспорт.

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