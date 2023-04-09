В Альпах на льодовику Армансетт зійшла лавина. Четверо людей загинули

У неділю, 9 квітня, на льодовику Армансетт у Французьких Альпах трапилось сходження лавини. В результаті цього загинуло четверо людей, ще кілька осіб зазнали поранень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена.

За його словами, на місці трагедії працюють рятувальні служби.

" У середині дня на льодовику Армансетт в Альпах зійшла лавина. За попередніми даними, 4 людини загинули і кілька поранених. Рятувальники ще працюють. Дякую за їхні дії", - написав Дарманен.

Окрім цього сьогодні зійшла лавина у Швейцарських Альпах біля вершини гори Альфубель в районі Саас-Фе на південному заході кантону Валліс.

За даними місцевої поліції, там постраждали дев'ятеро лижників. Їх було доставлено гелікоптером до лікарні.