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Весенняя непогода. Запад Украины засыпало снегом (фото, видео)

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Украина, Четверг 06 апреля 2023 10:13
Весенняя непогода. Запад Украины засыпало снегом (фото, видео) Фото иллюстративное: на западе Украины 6 апреля выпал снег (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 6 апреля резко ухудшилась, а западные области засыпало снегом. Из-за непогоды в некоторых регионах остановился общественный транспорт, поэтому водителей призывают воздержаться от поездок.

Подробно об апрельских снегопадах и последствиях непогоды - в материале РБК-Украина ниже.

На западе Украины снегопады начались с вечера 5 апреля и продолжались ночью. Служба автомобильных дорог сообщает, что в Тернопольской области местами выпало до 20 сантиметров снега. На дорогах ночью работала спецтехника.

Кроме того, в Тернополе из-за обледенения сетей остановились троллейбусы. Их частично заменили на автобусы.

Сильный снегопад также накрыл и Черновцы. Мэр города Роман Кличук попросил водителей воздержаться от поездок. Полиция сообщает, что на некоторых улицах Черновцов затруднено движение из-за снега.

В Ивано-Франковской и Львовской областях сообщают о многочисленных ДТП. Водителей просят быть осторожными, ведь на дорогах гололедица и налипание мокрого снега.

Кроме того, в приграничных районах затруднено движение, в том числе из-за грузовиков. На месте работают дополнительные патрули полиции.

Фото: на западе Украины сильные снегопады (galka.if.ua)

В Минэнерго сообщили, что из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях без света около 5 тысяч абонентов.

Опоздание поездов

Из-за апрельского снега и мороза опаздывает ряд поездов. "Укрзализныця" предупреждает о задержках восьми поездов, курсирующих через западные области.

Какие поезда задерживаются:

  • №715/716 Перемышль - Киев (+2 ч 17 мин);
  • №113/114 Харьков - Львов (+1 ч 55 мин);
  • №55/56 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск (+45 мин);
  • №129/130 Ворохта - Кременчуг (+39 мин);
  • №149/150 Черновцы - Полтава-Юг. (+39 мин);
  • №59/60 Киев-Пасс. - Чоп (+34 мин);
  • №5/6 Запорожье - Ясиня (+32 мин);
  • №49/50 Киев-Пасс. - Трускавец (+30 мин).

Какая ситуация в других областях

Синоптики предупреждают, что сегодня Украину накроет циклон, который принесет осадки. На западе ожидается снег, а в других областях Украины - дождь. Несмотря на то, что погода будет со знаком плюс, возможны сильные порывы ветра, а в некоторых северных и центральных районах туман.

Так, сильный туман сегодня утром наблюдался в Винницкой области. Водителей призывают быть осмотрительными на дорогах.

Весенняя непогода. Запад Украины засыпало снегом (фото, видео)

Фото: украинцев предупреждают о тумане (t.me/vinnitsa_info)

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