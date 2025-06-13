Алена Гетьманчук возглавила Миссию Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил известную украинскую общественную деятельницу Алену Гетьманчук главой Миссии Украины при НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Указ подписан 13 июня 2025 года.
Алена Гетьманчук - основательница и директор центра "Новая Европа", внештатный старший аналитик Евразийского центра Atlantic Council (США),
Она является опытным экспертом по внешней политике и руководителем медийных и общественных проектов. В 2009 году стала соучредителем Института мировой политики, которым руководила в течение 8 лет. С 2016 года Алена является членом Консультационного комитета президентов Украины и Польши.
Ее досье состоит из многочисленных аналитических статей в ведущих украинских и иностранных медиа (The New York Times, The Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza и других).
Отметим, центр "Новая Европа" регулярно проводит исследования общественного мнения. Согласно последнему, украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины - разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%).
В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал более 30 назначений послов, среди которых была и Гетьманчук.
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