Алена Гетьманчук возглавила Миссию Украины при НАТО

Указ подписан 13 июня 2025 года.

Алена Гетьманчук - основательница и директор центра "Новая Европа", внештатный старший аналитик Евразийского центра Atlantic Council (США),

Она является опытным экспертом по внешней политике и руководителем медийных и общественных проектов. В 2009 году стала соучредителем Института мировой политики, которым руководила в течение 8 лет. С 2016 года Алена является членом Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Ее досье состоит из многочисленных аналитических статей в ведущих украинских и иностранных медиа (The New York Times, The Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza и других).