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Альона Гетьманчук очолила Місію України при НАТО

Фото: Альона Гетьманчук (facebook.com/alyona.getmanchuk)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський призначив відому українську громадську діячку Альону Гетьманчук главою Місії України при НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Указ підписаний 13 червня 2025 року.

Альона Гетьманчук - засновниця та директорка центру "Нова Європа", позаштатна старша аналітикиня Євразійського центру Atlantic Council (США),

Вона є досвідченою експерткою з зовнішньої політики та керівницею медійних й громадських проєктів. У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом 8 років. З 2016 року Альона є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Її досьє складається з численних аналітичних статей у провідних українських та іноземних медіа (The New York Times, The Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza та інших).

Відзначимо, центр "Нова Європа" регулярно проводить дослідження громадської думки. Згідно з останнім, українці приблизно в рівній мірі вважають найкращими гарантіями безпеки України - розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що погодив понад 30 призначень послів, серед яких була і Гетьманчук.

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