Ремонтні роботи на Інститутській ставлять під загрозу слідство по справі Майдану, - ГПУ

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На Інститутській у Києві почали знімати бруківку

На Інститутській у Києві почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні, що ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на Інститутській в 2014 році, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській, адже слідчі експерименти досі тривають і повинні тривати не менше двох тижнів.

"Стало відомо від музейників, що такий дозвіл надала заступник Генерального прокурора Стрижевська Анжела. Самого листа ми не бачили й наданий він без відома слідчого і прокурора, що є незаконним з ознаками втручання в діяльність слідчого і прокурора", - зазначив Горбатюк.

Крім того, він додав, що в даний час готує листи до забудовника про призупинення робіт до завершення слідчих дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у справах Майдану частково завершені.

Додамо, арешт на проведення робіт в нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні з облаштування меморіалу пам'яті можуть зняти до 22 лютого.