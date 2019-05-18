У Києві активісти знесли паркан на Інститутській

Фото: активісти знесли паркан на Інститутській (facebook.com / anastasiarokytna)

Напередодні на Інститутській розпочалися роботи зі зведення Меморіалу Небесній сотні

Група активістів знесла паркан та зайшла на територію вулиці Інститутської у Києві, де розпочалися роботи зі зведення Меморіалу Небесній сотні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, активісти почали зносити будівельний паркан з двох сторін вулиці. При цьому вони скандували: "Розслідуйте вбивства Майдану".

Після цього, на місце події прибули правоохоронці, які намагалися зупинити активістів. Затримань чи сутичок не відбулося.

Нагадаємо, раніше у Генеральні прокуратурі України заявили, що не погоджували роботи на вулиці Інститутській у Києві на місці слідчого експерименту по справах Майдану. У ГПУ попросили призупинити будь-які будівельні роботи на даній території.

Як писало РБК-Україна, 13 травня на Інститутській у Києві почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні. У Генпрокуратурі заявили, що це ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на Інститутській в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві у справах Майдану частково завершені. Як писали ЗМІ, слідству вдалось отримати додаткові докази в ході цих експериментів.