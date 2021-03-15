Алієв: конфлікт у Нагірному Карабасі залишився в історії

За його словами, Азербайджан вже почав "відновлення звільнених від окупації територій" і приступив "до процесу переговорів про відкриття комунікацій між Вірменією та Азербайджаном".

"ОБСЄ - організація, що безпосередньо залучена до вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Таким чином, тепер конфлікт залишився в історії, і ми маємо дивитися в майбутнє. Вже відбулося кілька етапів переговорів на різних рівнях. Думаю, що саме це питання може стати вихідною точкою для того, щоб повністю закрити сторінку війни та залишити її в історії", - пояснив Алієв.

Він підкреслив, що Азербайджан виконав своє завдання.

"Ми звільнили території, виконали резолюції Ради безпеки ООН і рішення ОБСЄ. Таким чином, зараз ми маємо зосередити увагу на майбутньому", - вважає Алієв.