Алієв: конфлікт у Нагірному Карабасі залишився в історії

Конфлікт в Нагірному Карабасі завершився, заявив 14 березня президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі в Баку з головою ОБСЄ Анн Лінде. Зараз проводяться переговори про відновлення комунікації.
За його словами, Азербайджан вже почав "відновлення звільнених від окупації територій" і приступив "до процесу переговорів про відкриття комунікацій між Вірменією та Азербайджаном".
"ОБСЄ - організація, що безпосередньо залучена до вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Таким чином, тепер конфлікт залишився в історії, і ми маємо дивитися в майбутнє. Вже відбулося кілька етапів переговорів на різних рівнях. Думаю, що саме це питання може стати вихідною точкою для того, щоб повністю закрити сторінку війни та залишити її в історії", - пояснив Алієв.
Він підкреслив, що Азербайджан виконав своє завдання.
"Ми звільнили території, виконали резолюції Ради безпеки ООН і рішення ОБСЄ. Таким чином, зараз ми маємо зосередити увагу на майбутньому", - вважає Алієв.
Нагадаємо, восени 2020 року відбулося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. В ході бойових дій азербайджанська армія повернула під свій контроль більшість окупованих територій, Вірменія була змушена погодитися на перемир'я. Угоду було підписано в Москві між лідерами Росії, Азербайджану і Вірменії.
Також РБК-Україна писало, що у Вірменії заявили, що конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу.