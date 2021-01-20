ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Конфлікт в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу, - МЗС Вірменії

Єреван, Середа 20 січня 2021 15:36
Конфлікт в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу, - МЗС Вірменії
Фото: Ара Айвазян (flickr.com mfarussia)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян заявив, що конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу. Ця фаза полягає в тому, що Вірменії та невизнаному Нагірному Карабаху потрібно створити єдиний порядок денний.

Про це йшлося на годині запитань до уряду в парламенті Вірменії, яка транслювалася в YouTube.

Айвазан звинуватив азербайджанського президента Ільхама Алієва у "провокаційних заявах, які суперечать одна одній".

"З одного боку він зазначає, що конфлікт вирішений, а з іншого боку він робить провокаційні заяви, що розпалюють конфлікт. Це напевно означає, що конфлікт увійшов в нову фазу, де необхідне формування єдиного порядку денного вірменських сторін", - сказав він.

Нагадаємо, восени 2020 року сталося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Азербайджан перейшов у наступ, щоб повернути окуповані Вірменією територією

В ході бойових дій азербайджанська армія повернула під свій контроль більшість окупованих територій, тому Вірменія була змушена погодитися на перемир'я. Угода про завершення війни була підписана в Москві лідерами Росії, Азербайджану та Вірменії.

Як писало РБК-Україна, нещодавно прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що конфлікт в Нагірному Карабасі досі не врегульовано, оскільки ще не вирішено декілька питань.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі АрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся