Алієв не виключив підписання мирного договору з Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не виключив можливість підписання мирного договору з Вірменією. Це може статися, якщо Вірменія виступить за зміцнення контактів з Азербайджаном.

Про це Алієв заявив під час прес-конференції 26 лютого.

За його словами, все буде залежати від "правильної оцінки сучасної реальності" керівництвом Вірменії.

"Якщо з вірменської сторони буде такий же підхід, то ми будемо вибудовувати відносини в плані подальшого зміцнення контактів, і, звичайно ж, якщо все піде саме так, як ми думаємо, ми не виключаємо на якомусь етапі і підписання мирного договору", - сказав Алієв.

Також він рекомендував вірменській стороні не "темнити і намагатися обдурити".