Алієв не виключив підписання мирного договору з Вірменією
Президент Азербайджану Ільхам Алієв не виключив можливість підписання мирного договору з Вірменією. Це може статися, якщо Вірменія виступить за зміцнення контактів з Азербайджаном.
Про це Алієв заявив під час прес-конференції 26 лютого.
За його словами, все буде залежати від "правильної оцінки сучасної реальності" керівництвом Вірменії.
"Якщо з вірменської сторони буде такий же підхід, то ми будемо вибудовувати відносини в плані подальшого зміцнення контактів, і, звичайно ж, якщо все піде саме так, як ми думаємо, ми не виключаємо на якомусь етапі і підписання мирного договору", - сказав Алієв.
Також він рекомендував вірменській стороні не "темнити і намагатися обдурити".
Нагадаємо, восени 2020 року відбулося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. В ході бойових дій азербайджанська армія повернула під свій контроль більшість окупованих територій, Вірменія була змушена погодитися на перемир'я. Угоду було підписано в Москві між лідерами Росії, Азербайджану і Вірменії.
Також РБК-Україна писало, що у Вірменії заявили, що конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу.