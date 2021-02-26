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Алієв не виключив підписання мирного договору з Вірменією

Новость на русском → Баку, П'ятниця 26 лютого 2021 11:25
Алієв не виключив підписання мирного договору з Вірменією Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не виключив можливість підписання мирного договору з Вірменією. Це може статися, якщо Вірменія виступить за зміцнення контактів з Азербайджаном.

Про це Алієв заявив під час прес-конференції 26 лютого.

За його словами, все буде залежати від "правильної оцінки сучасної реальності" керівництвом Вірменії.

"Якщо з вірменської сторони буде такий же підхід, то ми будемо вибудовувати відносини в плані подальшого зміцнення контактів, і, звичайно ж, якщо все піде саме так, як ми думаємо, ми не виключаємо на якомусь етапі і підписання мирного договору", - сказав Алієв.

Також він рекомендував вірменській стороні не "темнити і намагатися обдурити".

Нагадаємо, восени 2020 року відбулося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. В ході бойових дій азербайджанська армія повернула під свій контроль більшість окупованих територій, Вірменія була змушена погодитися на перемир'я. Угоду було підписано в Москві між лідерами Росії, Азербайджану і Вірменії.

Також РБК-Україна писало, що у Вірменії заявили, що конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу.

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