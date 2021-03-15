Алиев: конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории

По его словам, Азербайджан уже начал "восстановление освобожденных от оккупации территорий" и приступил "к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном".

"ОБСЕ - организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории", - объяснил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан выполнил свою задачу.

"Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем", - считает Алиев.