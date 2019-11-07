"Олександрія" відігралася в матчі Ліги Європи проти "Сент-Етьєна"

Команда Шарана здобула вольову нічию

"Олександрія" здобула вольову нічию в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна". Зустріч на стадіоні "Львів-Арена" завершилася з рахунком 2:2.

Гості вийшли вперед у середині першого тайму. Вахби Хазрі впевнено реалізував пенальті, який він же і заробив. На 72 хвилині "Олександрія" забив гол у ворота суперника, але м'яч не був зарахований через офсайд у Євгена Банади. Через три хвилини Махді Камара подвоїв перевагу "Сент-Етьєна".

"Олександрія" не здалася і проявила характер. Спочатку команда змогла відіграти один м'яч зусиллями Дениса Безбородька, а потім зрівняв рахунок Максим Задерака, який вийшов на заміну, пробивши точно під поперечину, скориставшись виходом воротаря від воріт.

"Олександрія" з 3 очками залишається на останньому місці в групі. "Сент-Етьєн" також має в активі 3 очки і йде на 3 позиції, випереджаючи український клуб за додатковими показниками. В іншому матчі групи німецький "Вольфсбург" вдома програв бельгійському "Генту" (1:3).