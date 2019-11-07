ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Олександрія" відігралася в матчі Ліги Європи проти "Сент-Етьєна"

Новини » Спорт     07.11.2019 - 23:56
"Олександрія" відігралася в матчі Ліги Європи проти "Сент-Етьєна"

Команда Шарана здобула вольову нічию

"Олександрія" здобула вольову нічию в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна". Зустріч на стадіоні "Львів-Арена" завершилася з рахунком 2:2.

Гості вийшли вперед у середині першого тайму. Вахби Хазрі впевнено реалізував пенальті, який він же і заробив. На 72 хвилині "Олександрія" забив гол у ворота суперника, але м'яч не був зарахований через офсайд у Євгена Банади. Через три хвилини Махді Камара подвоїв перевагу "Сент-Етьєна".

"Олександрія" не здалася і проявила характер. Спочатку команда змогла відіграти один м'яч зусиллями Дениса Безбородька, а потім зрівняв рахунок Максим Задерака, який вийшов на заміну, пробивши точно під поперечину, скориставшись виходом воротаря від воріт.

"Олександрія" з 3 очками залишається на останньому місці в групі. "Сент-Етьєн" також має в активі 3 очки і йде на 3 позиції, випереджаючи український клуб за додатковими показниками. В іншому матчі групи німецький "Вольфсбург" вдома програв бельгійському "Генту" (1:3).

"Динамо" не змогло дотиснути "Копенгаген" у матчі Ліги Європи "Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо" в компенсований час
Новини України Ліга ЄвропиАлександриягрупповой раунд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся