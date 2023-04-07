Албания продлила временную защиту украинцев

Как отмечает издание, пока неясно, будет ли Албания повторно продлевать временную защиту уже после сентября.

В Euractiv напоминают, что с начала полномасштабного вторжения России Албания приняла у себя сотни украинских женщин и детей. Их преимущественно разместили в крупнейшем прибрежном городе Дуррес.

Правительство Албании приняло соответствующее решение и для граждан Афганистана, которые сбежали с родины после захвата власти талибами. Им продлили временную защиту до 24 августа.