Чем отличается временная защита и вид на жительство в Польше: сравнение

С 1 апреля беженцы из Украины получили право на получение вида на временное проживание в Польше – "карту побыту" (karta pobytu). Это касается только тех людей, которые работают или открыли бизнес.

Чем отличается статус временной защиты от вида на жительство, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Беженцы, которые отвечают всем требованиям по трудоустройству или ведению предпринимательской деятельности, могут получить вид на жительство на срок до 3 лет, если отвечают не всем требованиям – на год.

Приводим сравнение особенностей обоих статусов легального пребывания в Польше.

Срок действия документа на легальное пребывание

Временная защита будет действовать до 24 августа 2023 года, после чего ее могут продлить до 4 марта 2024 года.

Карта временного побыту может иметь срок действия от 3 месяцев до 3 лет. Если сейчас подать документы, можно потратить много времени и денег, а получить карту временного побыту всего на 3 месяца.

Статус временной защиты подтверждается PESEL UKR. Он дает доступ к diia.pl для возможности легальных перемещений в страны ЕС и в Украину в течение периода действия спецзакона.

Карта побыту действует только на срок, на которую ее выдали.

Фото: Некоторые беженцы могут получить вид на жительство (gettyimages.com)

Расходы и возможность путешествий

Чтобы получить номер PESEL UKR с доступом к diia.pl, платить не надо. При оформлении вида на жительство оплата за гербовый сбор составляет 340 или 440 злотых (2932-3794 грн) в зависимости от типа разрешения. Сам пластик стоит еще 100 злотых (862 грн.).

Электронный документ в diia.pl вместе с действующим проездным документом дает право поездок по Шенгенской зоне до 30 дней. Карта побыту вместе с действительным проездным документом дает право передвижения по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней.

Утрата разрешения на пребывание

Потерять временную защиту можно в случае выезда из Польши более чем на 30 дней, после получения временной защиты в другой стране или после получения карты побыту в Польше.

Карта побыту отменяется в следующих случаях:

после отзыва разрешения, которое выдавалось на основании цели пребывания украинца в Польше (официальное трудоустройство, высококвалифицированный труд или предпринимательская деятельность);

после отзыва разрешения по соображениям безопасности государства, обороны или защиты безопасности или общественного порядка.

Право на работу и ведение бизнеса

Украинцам со статусом временной защиты разрешение на труд в Польше не нужно, если работодатель своевременно уведомил уженд труда о поручении работы иностранцу.

С видом на жительство разрешение на работу в Польше также не требуется, если работодатель своевременно сообщил уженд труда о поручении работы иностранцу, если иное не предусмотрено условиями выдачи разрешения на получение карты временного побыту.

И временная защита, и карта побыту при наличии номера PESEL или записи в CEIDG дают право на открытие и ведение предпринимательской деятельности на таких же условиях, как полякам.

Фото: Украинцы сохранят право на выплаты (gettyimages.com)

Льготы и выплаты от государства

Беженцы со статусом временной защиты имеют право на нефинансовую помощь (бесплатное жилье, питание, средства гигиены, доступ к транспортным услугам и психологической помощи). Карта побыту такой помощи не предусматривает.

Беженцы с временной защитой имеют право на получение единовременного пособия 300 злотых, ежемесячных выплат 500 злотых, семейного капитала опекунского, дофинансирования на оплату яслей, детских клубов или дневного опекуна.

Вид на временное проживание дает право на доступ к программам 300, 500+, семейному опекунскому капиталу, дофинансированию на оплату яслей, детских клубов или дневного опекуна.



Временная защита дает право на бесплатное получение медицинских услуг на тех же условиях, что и плательщики взносов обязательного медицинского страхования.

С картой побыту необходимо платить взносы на медицинское страхование для получения доступа к услугам, финансируемым через NFZ.

Напомним, мы писали, как изменятся отношения между украинцами и поляками после войны

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