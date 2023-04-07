Албанія продовжила тимчасовий захист українців

Як зазначає видання, поки незрозуміло, чи буде Албанія повторно продовжувати тимчасовий захист вже після вересня.

В Euractiv нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Албанія прийняла сотні українських жінок і дітей. Їх переважно розмістили у найбільшому прибережному місті Дуррес.

Уряд Албанії ухвалив відповідне рішення і для громадян Афганістану, які втекли з батьківщини після захоплення влади талібами. Їм продовжили тимчасовий захист до 24 серпня.