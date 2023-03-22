На полгода. Еще две страны ЕС продлили временную защиту украинцам

Греция продолжит предоставлять временную защиту украинцам еще 6 месяцев. Власти страны решили продлить этот статус с 4 марта до 4 сентября 2023 года.

Такое же решение приняли и в Португалии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Новое решение правительства предусматривает продление статуса временной защиты для перемещенных лиц из Украины в Греции. Все соответствующие виды на жительство продлены еще на шесть месяцев, с 4 марта по 4 сентября.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что Греция выдала 21 964 разрешения на временную защиту в 2022 году. Из них 69% (15 059) были выданы женщинам и 31% (6 905) – мужчинам. 70,4% видом на жительство выдали взрослым, 29,6% - несовершеннолетним.

По данным Министерства миграции и убежища, среди украинских беженцев были такие возрастные группы:

24% – несовершеннолетние в возрасте до 13 лет;

5,6% – несовершеннолетние в возрасте 14–17 лет;

24,2% – взрослые в возрасте от 18 до 34 лет;

37,2% – взрослые в возрасте от 35 до 64 лет;

9% – взрослые старше 65 лет.

Фото: Митинг украинцев в Афинах (gettyimages.com)

Также на полгода продлили временную защиту для украинских беженцев в Португалии. Решение вступило в силу 13 марта.

В связи с этим Комиссия ЕС сообщила, что с начала войны в Украине Португалия предоставила временную защиту 58 414 переселенцам из Украины, из них 34 099 женщин, 24 315 мужчин, а несовершеннолетние составляют 25%.

Больше всего разрешений на проживание выдали в муниципалитетах Лиссабон, Кашкайш, Порту, Синтра и Албуфейра.

Напомним, мы писали, какие страны урезают поддержку украинским беженцам.

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