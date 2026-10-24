Столкновения, поджоги и коррупционные скандалы: что известно о протестах в Албании

В Албании полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Это произошло после того, как часть участников акции направилась к зданию Кабинета министров, в то время как другие остались возле МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам очевидцев, правоохранители оцепили приблизившихся к зданию правительства протестующих и использовали против них водометы и слезоточивый газ.

Вмешательство полиции произошло на фоне того, что протестующие рассредоточились в нескольких районах столицы. Акция продолжается одновременно на нескольких локациях, а стражи порядка усилили присутствие, чтобы контролировать ситуацию.

Ранее демонстранты и студенты собрались у Министерства образования. Сначала акция проходила мирно, однако впоследствии протестующие начали забрасывать здание камнями. В ответ полиция применила водометы. В общем, все это переросло в жестокие столкновения.

Студенческие протесты в Албании продолжаются уже 12-й день. Участники акций требуют отставки правительства.

24 октября собралась еще большая толпа, поскольку преподаватели университетов, учителя, оппозиционные политики и другие общественные деятели объединили усилия со студентами.

"Столкновения произошли на главном бульваре столицы, где протестующие срывали брусчатку с тротуаров и бросали предметы в полицию. Мусорные баки подожгли, а затем противостояние распространилось на другие районы столицы", - сообщают журналисты.

Протестующие в Албании добиваются лучшего образования, больших возможностей и политических изменений, а именно отставки правительства. Требование касательно последнего прозвучало после серии громких коррупционных скандалов, в эпицентре которых оказались члены команды премьер-министра Эдди Рамы.