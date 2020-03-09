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В Албанії виявили перші випадки зараження коронавірусом

Новини » В світі     09.03.2020 - 07:49
В Албанії виявили перші випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Хворі повернулися з Італії

Перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Албанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними МОЗ Албанії, захворіли батько і син. Відзначається, що вони повернулися з Італії. Стан обох стабільний, ускладнень не зафіксовано.

Нагадаємо, в Європейському Союзі тільки на Кіпрі не зафіксовано випадків зараження коронавірусом. В Європі також коронавірус не виявлений у трьох країнах, які не входять в ЄС - Чорногорія, Туреччина і Албанія.

В Італії кількість летальних результатів від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилася на 133, загальна кількість померлих від хвороби в країні досягла 366 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Також РБК-Україна писало, що через спалах в Італії нового коронавірусу Папа Римський Франциск 8 березня прочитав недільну молитву Angelus ("Ангел Господній") за допомогою відеомосту. Проповідь транслювали на великих екранах на площі Святого Петра, а також на телебаченні і на низці сайтів, включаючи Vatican News.

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