В Албании выявили первые случаи заражения коронавирусом

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Заболевшие вернулись из Италии

Первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Албании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Минздрава Албании, заболели отец и сын. Отмечается, что они вернулись из Италии. Состояние обоих стабильно, осложнений не зафиксировано.

Напомним, в Европейском Союзе только на Кипре не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. В Европе также коронавирус не обнаружен в трех странах, которые не входят в ЕС - Черногория, Турция и Албания.

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавируса решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

Также РБК-Украина писало, что из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск 8 марта прочел воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") при помощи видеомоста. Проповедь транслировали на больших экранах на площади Святого Петра, а также по телевидению и на ряде сайтов, включая Vatican News.