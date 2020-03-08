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В Італії число померлих від коронавірусу за добу досягло 133

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 19:57
В Італії число померлих від коронавірусу за добу досягло 133
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Загальна кількість померлих від хвороби в країні досягла 366 чоловік

В Італії число смертей від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилось на 133, загальна кількість померлих від хвороби в країні досягло 366 чоловік. Про це повідомляє Il Fatto Quotidian

Повідомляється, що за добу в Ломбардії було зареєстровано 769 нових випадків зараження, число померлих зросло до 257.

Загальна кількість інфікованих зросла за добу на більш ніж 1,3 тис. І становить 6387.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовані в Європі.

Станом на сьогодні в Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні.

Раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз в цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється в разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Не працюватимуть в цих провінціях будуть школи, музеї, театри і кінотеатри, культурні центри, спортивні зали і гірськолижні курорти. Не можна тут влаштовувати будь-яких масових заходів. Що ж стосується торгових центрів, то вони тепер зможуть працювати з понеділка до п'пятніци.

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