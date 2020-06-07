В Албанії погодили останню реформу на шляху до ЄС

Політичні партії Албанії досягли згоди щодо виборчої реформи, яка є ключовою умовою для початку перемовин про приєднання країни до Європейського союзу. Домовленість вже привітали представники ЄС.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Йдеться про електронну ідентифікацію виборців, деполітизацію органів, які займаються організацією виборів, та низку інших процедурних питань відповідно до рекомендацій ОБСЄ.

Як пише АР, посткомуністичні вибори в Албанії постійно відзначалися порушеннями, такими як підкуп голосів або маніпулювання підрахунком голосів виборців.

Зазначимо, що спроби досягти консенсусу тривали з січня.

Домовленість албанських політиків привітали високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель та єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.