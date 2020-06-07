В Албании согласовали последнюю реформу на пути к ЕС

Политические партии Албании достигли согласия относительно избирательной реформы, являющейся ключевым условием для начала переговоров о присоединении страны к Европейскому союзу. Договоренность уже приветствовали представители ЕС.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Как пишет АР, посткоммунистические выборы в Албании постоянно отмечались нарушениями, такими как подкуп голосов или манипулирование подсчетом голосов избирателей.

Отметим, что попытки достичь консенсуса продолжались с января.

Договоренность албанских политиков приветствовали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.