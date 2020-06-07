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В Албании согласовали последнюю реформу на пути к ЕС

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Попытки албанских политиков достичь консенсуса продолжались с января

Политические партии Албании достигли согласия относительно избирательной реформы, являющейся ключевым условием для начала переговоров о присоединении страны к Европейскому союзу. Договоренность уже приветствовали представители ЕС.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Как пишет АР, посткоммунистические выборы в Албании постоянно отмечались нарушениями, такими как подкуп голосов или манипулирование подсчетом голосов избирателей.

Отметим, что попытки достичь консенсуса продолжались с января.

Договоренность албанских политиков приветствовали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Мы поздравляем партии с политическими договоренностями относительно избирательной реформы... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как указано в мартовских заключениях Совета министров. Решение продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в заявлении представителей ЕС.

Напомним, 2 марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии.

До этого переговоры заблокировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры 26 стран-членов Европейского союза 27 марта приняли решение о начале переговоров с приема в блок Албании и Северной Македонии.

Автор: Надежда Собенко

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