Потеплеет ли в Украине в конце марта и начале апреля: прогноз синоптиков

Последний день марта и начало апреля в Украине будут теплыми. При этом осадки также не обойдут стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 31 марта

В понедельник, 31 марта, ожидается переменная облачность по всей территории Украины. В некоторых регионах возможны прояснения.

В центральных, северных и восточных областях возможны дожди. А именно:

в Закарпатской, Житомирской;

​​в Винницкой, Черкасской, Кировоградской;

в Киеве, Киевской;

в Черниговской, Сумской;

в Харьковской, Луганской;

в Донецкой, Днепропетровской областях.

Днем максимально тепло будет в:

в Херсонской, Запорожской областях - +17;

в Харьковской и Одесской - до +16.

Причем даже в Крыму будет, как и в большинстве регионов, до +14. Ночью будет плюсовая температура, но минимально в двух западных регионах - до +4. В Киеве будет тепло, но не без осадков.



Погода в Украине 31 марта (meteo.gov.ua)

Вторник, 1 апреля

Во вторник, 1 апреля, в Украине будет с прояснениями, но не без осадков. Дожди затронут большую часть территории Украины. Их не будет только в Крыму, но и там будет пасморно.

Ночью температура поднимется до рекордных +10 градусов:

в Запорожской;

в Херсонской областях;

в Крыму.

Днем, несмотря на дожди также будет тепло, до +18 градусов (в Крыму). +17 градусов - в других регионах юга. В Киеве вероятен дождь, ночью до +9, днем до +15 градусов.



Погода в Украине 1 апреля (meteo.gov.ua)

Среда, 2 апреля

В среду, 2 апреля, в Украине тоже будет дождить. Но кроме Крыма осадков не будет:

на Закарпатье;

во всех южных областях;

в Запорожской, Донецкой, Луганской областях.

Ночью снова таки максимально температура поднимется до +10 - в Крыму, Херсонской, Запорожской, Луганской областях. Днем максимально температура подскочит до +20 градусов, в Крыму. Во всех других регионах юга - до +19.

В Киеве вероятны осадки, ночью до +7, днем до +13.



Погода в Украине 2 апреля (meteo.gov.ua)

Четверг, 3 апреля

В четверг, 3 апреля, дожди немного сместятся и останутся только в нескольких областях - в западных регионах, в Крыму, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. Солнце местами будет "проклевываться" и в дождливых регионах. Максимально температура днем 3 апреля поднимется до +17 градусов и то только на юге. Ночью тоже немного похолодает, но плюсовая температура сохранится.

В Киеве без осадков, ночью до +6, днем в пределах +10...+12 градусов.



Погода в Украине 3 апреля (meteo.gov.ua)

Пятница, 4 апреля

В пятницу, 4 апреля, дождей не будет, но похолодает. Днем максимально будет до +15 градусов. По всей стране днем температура будет в большинстве регионов держаться в пределах +14,+15.

Ночью температура также снизится. Минимальной она будет в приграничных северных регионах, на западе - в пределах +2...+4. В Киеве ночью ожидаются все те же +2...+4, днем до +14.



Погода в Украине 4 апреля (meteo.gov.ua)