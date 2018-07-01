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Інтерв'ю

У ДСНС спростували інформацію про спалах поїзда в Івано-Франківській області

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 23:42
Ілюстративне фото: поїзд (dtp.kiev.ua)
Ілюстративне фото: поїзд (dtp.kiev.ua)

Інформації про пожежу в ДСНС немає

Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію про спалах поїзда в Івано-Франківської області, яке нібито відбулося 1 липня. Про це інформує прес-секретар ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна Facebook.

Прес-секретар повідомила, що інформація про займання поїзда в Коломиї є недостовірною.

Раніше в мережі з'явилася інформація, згідно з якою в місті Коломия Івано-Франківської області загорівся приміський поїзд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інцидент стався на переїзді в районі вулиць Галицький шлях-Коломийська.

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Теги публікації: поезд, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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