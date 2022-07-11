ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 липня 2022 09:25
ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні Фото: окупанти втратили ще 100 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 100 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 37400 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

У відомстві заявили, що найбільших втрат російські війська зазнали на Авдіївському напрямку.

Загальні бойові втрати окупантів на 11 липня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків - 1645 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3828 (+5);
  • артилерійських систем - 838 (+4);
  • РСЗВ - 247 (+0);
  • засоби ППО - 109 (+1);
  • літаків - 217 (+0);
  • вертольотів - 188 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 676 (+0);
  • крилаті ракети - 155 (+0);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2);
  • спеціальної техніки - 66 (+0).

Нагадаємо, напередодні українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.

Крім того, раніше стали відомі російські втрати в результаті вчорашніх ударів Збройних сил України під Херсоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно