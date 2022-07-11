ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: окупанти втратили ще 100 військових (Getty Images)
За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 100 російських окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 37400 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
У відомстві заявили, що найбільших втрат російські війська зазнали на Авдіївському напрямку.
Загальні бойові втрати окупантів на 11 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
- танків - 1645 (+4);
- бойових броньованих машин - 3828 (+5);
- артилерійських систем - 838 (+4);
- РСЗВ - 247 (+0);
- засоби ППО - 109 (+1);
- літаків - 217 (+0);
- вертольотів - 188 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 676 (+0);
- крилаті ракети - 155 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2);
- спеціальної техніки - 66 (+0).
Нагадаємо, напередодні українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.
Крім того, раніше стали відомі російські втрати в результаті вчорашніх ударів Збройних сил України під Херсоном.