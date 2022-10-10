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ВСУ наступают в Луганской области, а россияне штурмуют возле Бахмута: карты боев на утро

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 09:49
ВСУ наступают в Луганской области, а россияне штурмуют возле Бахмута: карты боев на утро Фото: ВСУ отбивают атаки вблизи Бахмута и в Харьковской области (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают атаки на востоке и юге нашей страны. Однако российские оккупанты усиливают штурмы в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Украинские силы продолжили продвижение к востоку от реки Оскол в направлении Луганской области и вошли в село Стельмаховка. Населенный пункт находится в 18 км к западу от Сватово.

Российские войска безуспешно атаковали Бурдаки на границе Харьковской области и России и Терны к северо-востоку от Лимана.

ВСУ наступают в Луганской области, а россияне штурмуют возле Бахмута: карты боев на утро

Донбасс

Российские войска значительно усилили штурмы вблизи Бахмута в Донецкой области. За минувшие сутки ВСУ отразили по меньшей мере 30 атак врагов в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские войска начали неудачный штурм юго-западнее города Донецка.

ВСУ наступают в Луганской области, а россияне штурмуют возле Бахмута: карты боев на утро

Юг

Украинское наступление на этом участке фронта продолжается, хоть и замедлилось. Однако оккупанты в Херсонской области усиливают оборону.

Российские войска продолжали обстреливать только что освобожденные населенные пункты на севере Херсонской области из артиллерии, РСЗО и авиации.

ВСУ наступают в Луганской области, а россияне штурмуют возле Бахмута: карты боев на утро

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ освободили село Стельмаховка.

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