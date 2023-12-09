Украина и Эстония будут строить роботизированные оборонные системы нового поколения

Акционерное общество "Укроборонпром" и эстонский производитель роботизированных платформ Milrem Robotics подписали соглашение о запуске создания многодоменных роботизированных оборонных систем нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Milrem Robotics.

Отмечается, что Соглашение было подписано во время Первого международного форума оборонных индустрий DFNC1, который прошел в Киеве еще 29 сентября.

Первый шаг в рамках соглашения - налаживание стратегического сотрудничества с целью определения потребностей Сил обороны Украины, а также способов использования роботизированных платформ на поле боя. Позже в эстонской компании будут интегрировать боевой опыт наших военных в уже имеющиеся в активе Milrem Robotics системы, а также и создавать новые изделия.

К процессу будут привлечены украинские производители оборонной продукции. Среди адаптированных для платформ эстонского производителя средств, отмечаются варианты с системами вооружения, радиоэлектронной борьбы, а также комплексы разминирования.

Беспилотники и колесные роботизированные машины

В Milrem Robotics рассматривают также возможность производства ряда различных беспилотных платформ эстонского производителя в Украине, а также инженерного сотрудничества в разработке колесной боевой роботизированной машины.

Среди платформ эстонцы прежде всего называют THeMIS Combat - машину огневой поддержки, которая может быть оснащена пулеметом, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматическими пушками или противотанковыми ракетными комплексами.

Кроме того, упоминается инженерная версия машины (Combat Engineering), предназначенная для обнаружения мин и разминирования, а также вариант роботизированной платформы для медицинской эвакуации (CASEVAC).

Также кроме платформы THeMIS, в активе эстонской компании существует боевая платформа Type-X, которая может быть оснащена пушками различных калибров (включая 50-мм) или пусковой установкой барражирующих боеприпасов.

Поставки эстонских боевых машин в Украину

В сентябре 2022 года в Украину прибыла партия изготовленных Milrem Robotics беспилотных гусеничных бронетранспортеров THeMIS. Всего Эстония поставила нашей стране 15 единиц этих машин.

Впоследствии Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.

В июне 2023 года Германия передала Украине семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS для защиты от российской агрессии.

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