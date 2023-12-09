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Україна та Естонія будуватимуть роботизовані оборонні системи нового покоління

Україна, Субота 09 грудня 2023 05:07
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Україна та Естонія будуватимуть роботизовані оборонні системи нового покоління Фото: Україна й Естонія спільно вироблятимуть роботизовані машини THeMIS Combat (milremrobotics.com)
Автор: РБК-Україна

Акціонерне товариство "Укроборонпром" та естонський виробник роботизованих платформ Milrem Robotics підписали угоду про запуск створення багатодоменних роботизованих оборонних систем нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Milrem Robotics.

Зазначається, що Угода була підписана під час Першого міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC1, що відбувся у Києві ще 29 вересня.

Перший крок у рамках угоди - налагодження стратегічного співробітництва з метою визначення потреб Сил оборони України, а також способів використання роботизованих платформ на полі бою. Згодом в естонській компанії будуть інтегрувати бойовий досвід наших військових до вже наявних в активі Milrem Robotics систем, а також і створювати нові вироби.

До процесу будуть залучені українські виробники оборонної продукції. Серед адаптованих для платформ естонського виробника засобів, відзначаються варіанти з системами озброєння, радіоелектронної боротьби, а також комплекси розмінування.

Безпілотники і колісні роботизовані машини

У Milrem Robotics розглядають також можливість виробництва низки різних безпілотних платформ естонського виробника в Україні, а також інженерної співпраці у розробці колісної бойової роботизованої машини.

Серед платформ естонці передусім називають THeMIS Combat - машину вогневої підтримки, що може бути оснащена кулеметом, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматичними гарматами чи протитанковими ракетними комплексами.

Крім того, згадується інженерна версія машини (Combat Engineering), що призначена для виявлення мін та розмінування, а також варіант роботизованої платформи для медичної евакуації (CASEVAC).

Також окрім платформи THeMIS, в активі естонської компанії існує бойова платформа Type-X, що може бути оснащена гарматами різних калібрів (включно до 50-мм) або ж пусковою установкою баражуючих боєприпасів.

Поставки естонських бойових машин в Україну

У вересні 2022 року в Україну прибула партія виготовлених Milrem Robotics безпілотних гусеничних бронетранспортерів THeMIS. Загалом Естонія поставила нашій країні 15 одиниць цих машин.

Згодом Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних апаратів (UGV) THeMIS.

У червні 2023 року Німеччина передала Україні сім гусеничних безпілотних платформ THeMIS для захисту від російської агресії.

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