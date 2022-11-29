Германия передаст Украине 14 наземных беспилотников THeMIS

Ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт эстонской компании.

"Из 14 транспортных средств семь будут предназначены для эвакуации раненых и будут поставлены в Украину до конца этого года. Остальные семь, которые будут доставлены во втором квартале 2023 года, будут настроены на прохождение маршрута с полезной нагрузкой от французского производителя оборонной техники CNIM Systèmes Industriels" , - говорится в сообщении.

Отмечено, что закупку наземных беспилотников финансирует министерство обороны Германии.

Сообщается также, что беспилотники предназначены для перевозки раненых и расчистки маршрутов движения.

"Эвакуация раненых и расчистка маршрута - это два трудоемких вида деятельности, которые требуют привлечения нескольких людей, которые остаются под постоянной угрозой вражеского огня. Автоматизация этих задач с помощью беспилотных транспортных средств уменьшает эту опасность и позволяет большему количеству военных оставаться в безопасной зоне или выполнять более важные задачи", - объяснил директор по оборонным исследованиям и разработкам Milrem Robotics Юри Паюсте.

В компании отметили, что в этом году Milrem Robotics передала украинской благотворительной организации один THeMIS для эвакуации раненых, который оказался ценным активом.

Сообщается, что беспилотник THeMIS от Milrem Robotics - это многоцелевое гусеничное транспортное средство, которое можно оснащать разными системами. У него есть камеры, которые позволяют проверять опасные зоны и лишний раз не подвергать опасности военных.

THeMIS управляется с помощью пульта дистанционного управления. Его можно запрограммировать на самостоятельное перемещение между разными точками. По информации разработчика, скорость комплекса составляет 25 км/ч.