Германия передаст Украине 14 наземных беспилотников THeMIS
Ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт эстонской компании.
"Из 14 транспортных средств семь будут предназначены для эвакуации раненых и будут поставлены в Украину до конца этого года. Остальные семь, которые будут доставлены во втором квартале 2023 года, будут настроены на прохождение маршрута с полезной нагрузкой от французского производителя оборонной техники CNIM Systèmes Industriels" , - говорится в сообщении.
Отмечено, что закупку наземных беспилотников финансирует министерство обороны Германии.
Сообщается также, что беспилотники предназначены для перевозки раненых и расчистки маршрутов движения.
"Эвакуация раненых и расчистка маршрута - это два трудоемких вида деятельности, которые требуют привлечения нескольких людей, которые остаются под постоянной угрозой вражеского огня. Автоматизация этих задач с помощью беспилотных транспортных средств уменьшает эту опасность и позволяет большему количеству военных оставаться в безопасной зоне или выполнять более важные задачи", - объяснил директор по оборонным исследованиям и разработкам Milrem Robotics Юри Паюсте.
В компании отметили, что в этом году Milrem Robotics передала украинской благотворительной организации один THeMIS для эвакуации раненых, который оказался ценным активом.
Сообщается, что беспилотник THeMIS от Milrem Robotics - это многоцелевое гусеничное транспортное средство, которое можно оснащать разными системами. У него есть камеры, которые позволяют проверять опасные зоны и лишний раз не подвергать опасности военных.
THeMIS управляется с помощью пульта дистанционного управления. Его можно запрограммировать на самостоятельное перемещение между разными точками. По информации разработчика, скорость комплекса составляет 25 км/ч.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украину прибыла еще одна реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU. Ее передала Франция.
Также ранее мы писали, что лидеры стран НАТО могут предоставить Украине или истребители МиГ-29 советских времен, которые предложили поляки передать украинцам, или излишки американских F-16, простых в освоении многоцелевых истребителей.
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