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У Києві проходить марш з нагоди Дня добровольця

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 13:09
У Києві проходить марш з нагоди Дня добровольця
Фото: марш добровольців (РБК-Україна)

Правоохоронці перейшли на посилений режим роботи

Сьогодні, 14 березня, у Києві проходить марш з нагоди Дня добровольця, правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Наголошується, що до забезпечення правопорядку будуть задіяні всі відомства Міністерства внутрішніх справ - Національна гвардія, Державна служба з надзвичайними і ситуацій і Національна поліція.

У Нацполіції збільшили кількість нарядів, вони будуть працювати в посиленому режимі.

"Участь в акціях будуть приймати ветерани війни. Тому ми повинні зосередити увагу на проведенні превентивної роботи, щоб не допустити провокацій. Тому в місцях проведення всіх акцій буде працювати поліція діалогу", - повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Крищенко.

Фото: марш добровольців (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський до Дня добровольця звернувся до Кабінету міністрів з проханням створити Меморіал українських героїв для вшанування пам'яті загиблих під час війни на Донбасі. Також президент попросив уряд створити відомчу нагороду для добровольців.

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