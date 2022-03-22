Президент Польщі на саміті НАТО запропонує відправити в Україну миротворчу місію

Президент Польщі Анджей Дуда представить НАТО пропозицію щодо введення миротворчої місії в Україну. З відповідною пропозицією він виступить на саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання kronika24.pl.

"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО в Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні", - йдеться в повідомленні.

В той час як заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив ЗМІ, що така миротворча місія НАТО в Україні "може за тиждень, а може, за місяць стане можлива".

Нагадаємо, вже цього четверга, 24 березня, у Брюсселі має відбутися позачерговий саміт НАТО у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну, а засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня.

Раніше РБК-Україна писало про те, що віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський виступив за відправку миротворчої місії в Україну.

Втім, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін проти відправки миротворчої місії НАТО в Україну. За його словами, це червона лінія.

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