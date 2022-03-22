Польща запропонувала виключити Росію з G20 і отримала "позитивну відповідь"

Польща запропонувала виключити Російську Федерацію з групи країн "Великої двадцятки". Міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак заявив, що отримав "позитивну відповідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами польського міністра, питання про виключення обговорювалося на зустрічах, що відбулися у Вашингтоні минулого тижня. "Під час зустрічей, у тому числі з (міністром торгівлі США) Джиною Раймондо, ми виступили з пропозицією виключити Росію з G20, що було зустрінуте позитивним відгуком і схваленням, і питання підлягає передачі президенту Байден", - заявив Новак.