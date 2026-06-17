Военный ИИ оказался в гаджетах Meta: след ведет в Пентагон

Стало известно, что Meta использовала программное обеспечение для распознавания лиц от компании Rank One Computing. Стартап является прямым поставщиком систем слежения для Министерства обороны США, ФБР и ЦРУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Wired .

Военное программное обеспечение в гражданских гаджетах

Как отмечают СМИ, компания Rank One Computing, недавно вышедшая на биржу Nasdaq, получает около 80% своих доходов от государственных контрактов США.

Её технологии используются Службой маршалов США для идентификации заключённых без снятия отпечатков пальцев, а также Военно-морской службой уголовных расследований (NCIS).

Более того, по контракту с Командованием специальных операций США компания создала систему дальнего распознавания, способную идентифицировать лицо человека на расстоянии до одного километра.

Лицензия, приобретённая Meta, позволяла использовать военные алгоритмы в сочетании с системой определения "живости" (liveness detection), которая проверяет, видит ли камера реального человека или просто фотографию или маску.

База данных была рассчитана на поддержку до 10 миллионов цифровых шаблонов лиц.

Секретная система NameTag

Анализ кода приложения Meta AI (компаньона для умных очков Ray-Ban), проведённый журналистами, показал, что элементы интеграции программного обеспечения Rank One длительное время находились в релизах приложения, загруженного на более чем 50 миллионов смартфонов обычных пользователей. Программные модули находились в спящем режиме и ждали активации.

Внутренняя система распознавания лиц в Meta имела кодовое название NameTag. Однако широкая публика так и не успела ею воспользоваться. 5 июня 2026 года Meta полностью удалила весь шпионский код из приложения.

Представители технокорпорации отказались отвечать на вопросы журналистов о деталях сотрудничества с Rank One, сроке действия контракта и причинах лицензирования военного программного обеспечения. Руководство Rank One также воздержалось от комментариев.

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Стирание границ между слежкой и бытовыми гаджетами

Эксперты по конфиденциальности бьют тревогу, ведь этот случай демонстрирует, насколько тонкой стала грань между инструментами тотальной слежки и гаджетами, которые продаются в любом магазине электроники.

Более того, руководство Rank One состоит из бывших высокопоставленных сотрудников американских спецслужб. Например, генеральный директор компании Скотт Свон ранее возглавлял биометрическое подразделение ФБР, а в совет директоров входят бывший заместитель директора ЦРУ по науке и экс-руководитель научно-технического департамента ФБР.

Дополнительным фактором риска является то, что алгоритмы Rank One продемонстрировали неодинаковую точность во время тестов Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Система выдавала ошибочные результаты в зависимости от пола и страны происхождения человека: лучше всего она распознавала людей, родившихся в Восточной Европе, тогда как при идентификации женщин процент ошибок стремительно рос.

Аналитики предупреждают: если разработчики бытовой электроники продолжат бесконтрольно интегрировать мощные военные ИИ-технологии в повседневные аксессуары, это может привести к непредсказуемым и опасным последствиям для конфиденциальности общества.