Airbnb пропонує безкоштовне житло для 20 тисяч біженців з Афганістану

Компанія з надання сервісу пошуку житла Airbnb готова надати безкоштовне житло по всьому світу для 20 тисяч біженців з Афганістану . Оплачувати житло буде компанія і Фонд допомоги біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Airbnb .

У компанії відзначили, що останні кілька років Airbnb допомагав знайти тимчасове житло сотням людей, що залишилися без даху над головою в результаті стихійних лих та інших складних ситуацій. А минулого тижня керівництву компанії стало очевидно, що прийшов час прихистити афганських біженців.

"Минулого тижня стало цілком очевидно, що переміщення і розселення афганських біженців тут, в Сполучених Штатах і в інших місцях, являє собою серйозну гуманітарну кризу, і перед лицем цієї необхідності наша спільнота готова знову активізувати свої дії", - йдеться в заяві.

Компанія готова надати житло 20 тисячам біженців, які залишили Афганістан. Оплачувати оренду буде сама компанія і Фонд допомоги біженцям.

"Сьогодні Airbnb і Airbnb.org оголошують, що Airbnb.org надасть тимчасове житло 20 000 афганських біженців по всьому світу, вартість якого фінансується за рахунок внесків до Airbnb.org від Airbnb і Брайана Ческі, а також від спонсорів Фонд допомоги біженцям", - повідомили в компанії.

Також компанія закликає колег зі світової бізнес-спільноти об'єднати зусилля для надання негайної підтримки афганським біженцям.