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Airbnb пропонує безкоштовне житло для 20 тисяч біженців з Афганістану

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Світ, Середа 25 серпня 2021 01:38
Airbnb пропонує безкоштовне житло для 20 тисяч біженців з Афганістану Фото: Airbnb пропонує безкоштовне житло 20 тисяч біженців з Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Компанія з надання сервісу пошуку житла Airbnb готова надати безкоштовне житло по всьому світу для 20 тисяч біженців з Афганістану. Оплачувати житло буде компанія і Фонд допомоги біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Airbnb.

У компанії відзначили, що останні кілька років Airbnb допомагав знайти тимчасове житло сотням людей, що залишилися без даху над головою в результаті стихійних лих та інших складних ситуацій. А минулого тижня керівництву компанії стало очевидно, що прийшов час прихистити афганських біженців.

"Минулого тижня стало цілком очевидно, що переміщення і розселення афганських біженців тут, в Сполучених Штатах і в інших місцях, являє собою серйозну гуманітарну кризу, і перед лицем цієї необхідності наша спільнота готова знову активізувати свої дії", - йдеться в заяві.

Компанія готова надати житло 20 тисячам біженців, які залишили Афганістан. Оплачувати оренду буде сама компанія і Фонд допомоги біженцям.

"Сьогодні Airbnb і Airbnb.org оголошують, що Airbnb.org надасть тимчасове житло 20 000 афганських біженців по всьому світу, вартість якого фінансується за рахунок внесків до Airbnb.org від Airbnb і Брайана Ческі, а також від спонсорів Фонд допомоги біженцям", - повідомили в компанії.

Також компанія закликає колег зі світової бізнес-спільноти об'єднати зусилля для надання негайної підтримки афганським біженцям.

"Оскільки десятки тисяч афганських біженців переселяться по всьому світу, їх перебування стане першою главою в їхньому новому житті. Я сподіваюся, що для цих 20 000 біженців спільнота Airbnb надасть їм не тільки безпечне місце для відпочинку і нового життя, але і теплий прийом в новому будинку", - заявив генеральний директор і співзасновник Airbnb Брайан Ческі.

Нагадаємо, що евакуацію з Афганістану планують закінчити до 31 серпня. Про це заявив Байден.

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