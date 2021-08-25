Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана

Компания по предоставлению сервиса поиска жилья Airbnb готова предоставить бесплатное жилье по всему миру для 20 тысяч беженцев из Афганистана . Оплачивать жилье будет компания и Фонд помощи беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Airbnb .

В компании отметили, что последние несколько лет Airbnb помогал найти временное жилье сотням людей, оставшимся без крыши над головой в результате стихийных бедствий и других сложных ситуаций. А на прошлой неделе руководству компании стало очевидно, что пришло время приютить афганских беженцев.

"На прошлой неделе стало совершенно очевидно, что перемещение и расселение афганских беженцев здесь, в Соединенных Штатах и ​​в других местах, представляет собой серьезный гуманитарный кризис, и перед лицом этой необходимости наше сообщество готово снова активизировать свои действия", - говорится в заявлении.

Компания готова предоставить жилье 20 тысячам беженцев, покинувших Афганистан. Оплачивать аренду будет сама компания и Фонд помощи беженцам.

"Сегодня Airbnb и Airbnb.org объявляют, что Airbnb.org предоставит временное жилье 20 000 афганских беженцев по всему миру, стоимость которого финансируется за счет взносов в Airbnb.org от Airbnb и Брайана Чески, а также от спонсоров Фонд помощи беженцам", - сообщили в компании.

Также компания призывает коллег из мирового бизнес-сообщества объединить усилия для оказания немедленной поддержки афганским беженцам.