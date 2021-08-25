Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана
Компания по предоставлению сервиса поиска жилья Airbnb готова предоставить бесплатное жилье по всему миру для 20 тысяч беженцев из Афганистана. Оплачивать жилье будет компания и Фонд помощи беженцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Airbnb.
В компании отметили, что последние несколько лет Airbnb помогал найти временное жилье сотням людей, оставшимся без крыши над головой в результате стихийных бедствий и других сложных ситуаций. А на прошлой неделе руководству компании стало очевидно, что пришло время приютить афганских беженцев.
"На прошлой неделе стало совершенно очевидно, что перемещение и расселение афганских беженцев здесь, в Соединенных Штатах и в других местах, представляет собой серьезный гуманитарный кризис, и перед лицом этой необходимости наше сообщество готово снова активизировать свои действия", - говорится в заявлении.
Компания готова предоставить жилье 20 тысячам беженцев, покинувших Афганистан. Оплачивать аренду будет сама компания и Фонд помощи беженцам.
"Сегодня Airbnb и Airbnb.org объявляют, что Airbnb.org предоставит временное жилье 20 000 афганских беженцев по всему миру, стоимость которого финансируется за счет взносов в Airbnb.org от Airbnb и Брайана Чески, а также от спонсоров Фонд помощи беженцам", - сообщили в компании.
Также компания призывает коллег из мирового бизнес-сообщества объединить усилия для оказания немедленной поддержки афганским беженцам.
"Поскольку десятки тысяч афганских беженцев переселятся по всему миру, их пребывание станет первой главой в их новой жизни. Я надеюсь, что для этих 20 000 беженцев сообщество Airbnb предоставит им не только безопасное место для отдыха и новой жизни, но и теплый прием в новом доме", - заявил генеральный директор и соучредитель Airbnb Брайан Чески.
Напомним, что эвакуацию из Афганистана планируют закончить до 31 августа. Об этом заявил Байден.