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Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана

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Мир, Среда 25 августа 2021 01:38
Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана Фото: Airbnb предлагает бесплатное жилье 20 тысяч беженцев из Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Компания по предоставлению сервиса поиска жилья Airbnb готова предоставить бесплатное жилье по всему миру для 20 тысяч беженцев из Афганистана. Оплачивать жилье будет компания и Фонд помощи беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Airbnb.

В компании отметили, что последние несколько лет Airbnb помогал найти временное жилье сотням людей, оставшимся без крыши над головой в результате стихийных бедствий и других сложных ситуаций. А на прошлой неделе руководству компании стало очевидно, что пришло время приютить афганских беженцев.

"На прошлой неделе стало совершенно очевидно, что перемещение и расселение афганских беженцев здесь, в Соединенных Штатах и ​​в других местах, представляет собой серьезный гуманитарный кризис, и перед лицом этой необходимости наше сообщество готово снова активизировать свои действия", - говорится в заявлении.

Компания готова предоставить жилье 20 тысячам беженцев, покинувших Афганистан. Оплачивать аренду будет сама компания и Фонд помощи беженцам.

"Сегодня Airbnb и Airbnb.org объявляют, что Airbnb.org предоставит временное жилье 20 000 афганских беженцев по всему миру, стоимость которого финансируется за счет взносов в Airbnb.org от Airbnb и Брайана Чески, а также от спонсоров Фонд помощи беженцам", - сообщили в компании.

Также компания призывает коллег из мирового бизнес-сообщества объединить усилия для оказания немедленной поддержки афганским беженцам.

"Поскольку десятки тысяч афганских беженцев переселятся по всему миру, их пребывание станет первой главой в их новой жизни. Я надеюсь, что для этих 20 000 беженцев сообщество Airbnb предоставит им не только безопасное место для отдыха и новой жизни, но и теплый прием в новом доме", - заявил генеральный директор и соучредитель Airbnb Брайан Чески.

Напомним, что эвакуацию из Афганистана планируют закончить до 31 августа. Об этом заявил Байден.

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