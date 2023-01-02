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Польша готова при необходимости приютить культурные коллекции из Украины

Новина українською →
Польша, Понедельник 02 января 2023 18:56
Польша готова при необходимости приютить культурные коллекции из Украины Фото: Ярослав Селлин рассказал, как поляки планируют помогать спасать культурное наследие украинцев (twitter.com/JaroslawSellin)
Автор: РБК-Украина

Власти Польши подготовили специальные склады в помещениях библиотек, архивов и музеев, чтобы при необходимости принять украинские произведения искусства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра культуры и национального наследия Польши Ярослава Селлина в эфире "Польского радио".

"Мы подготовили склады в библиотеках, архивах и музеях, готовы принять подвижные коллекции, если украинцы решат их вывезти", – заявил он.

Замминистра напомнил, что в Польшу была вывезена коллекция картин Яцека Мальчевского из львовской коллекции. Все желающие могут увидеть его в Национальном музее в Познани.

Селлин обратил внимание, что, несмотря на боевые действия, украинцы предпочитают распределять работы на собственной территории. Хотя он уверен, что ракетные обстрелы несут угрозу всей территории Украины.

"Мы также с помощью украинцев производим инвентаризацию всех объектов, уничтоженных россиянами", – подчеркнул чиновник.

Также известно, что завершилось производство фильма режиссера Дарьи Онищенко о жизни и творчестве украинского художника-авангардиста Казимира Малевича, которого до сих пор некоторые считают россиянином.

Недавно мы делились фото уникальной церкви в Переяславе, которую "советы" превратили в культ космоса.

Ранее мы рассказывали об известных украинских художниках, которых присвоила Россия.

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