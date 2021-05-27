Air France скасувала ще один рейс Париж-Москва через відмову РФ схвалити обліт Білорусі

Національний авіаперевізник Франції Air France скасував ще один рейс до Москви з Парижа через відмову РФ схвалити обліт Білорусі. Він повинен був відбутися 28 травня.

Про це повідомило британське видання London South East .

Відзначається, що таке рішення авіакомпанія прийняла після того, як російська влада не схвалила обліт повітряного простору Білорусі.

"Air France скасувала ще один рейс Париж - Москва, запланований на п'ятницю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Air France 26 травня скасувала рейс Париж - Москва. Причиною прийняття такого рішення авіакомпанії стала позиція Росії з обльоту Білорусі. Як зазначалося, перевізник планував здійснити цей політ 27 травня після отримання схвалення від російської влади, але він теж був скасований.

Відзначимо, раніше саміт Ради Європи прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, також заборонила польоти над повітряним простором Білорусі Нідерландська авіакомпанія KLM.