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Air France скасувала ще один рейс Париж-Москва через відмову РФ схвалити обліт Білорусі

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Париж, Четвер 27 травня 2021 20:32
Air France скасувала ще один рейс Париж-Москва через відмову РФ схвалити обліт Білорусі Фото: Air France скасувала другий рейс Париж - Москва (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національний авіаперевізник Франції Air France скасував ще один рейс до Москви з Парижа через відмову РФ схвалити обліт Білорусі. Він повинен був відбутися 28 травня.

Про це повідомило британське видання London South East.

"Air France скасувала ще один рейс Париж - Москва, запланований на п'ятницю", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що таке рішення авіакомпанія прийняла після того, як російська влада не схвалила обліт повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, Air France 26 травня скасувала рейс Париж - Москва. Причиною прийняття такого рішення авіакомпанії стала позиція Росії з обльоту Білорусі. Як зазначалося, перевізник планував здійснити цей політ 27 травня після отримання схвалення від російської влади, але він теж був скасований.

Відзначимо, раніше саміт Ради Європи прийняв політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, також заборонила польоти над повітряним простором Білорусі Нідерландська авіакомпанія KLM.

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Новини України В світі Білорусь полеты Air France Роман Протасевич
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