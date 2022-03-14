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У Києві артилерійський снаряд потрапив до дев'ятиповерхового будинку. Сталася часткова руйнація

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 07:05
У Києві артилерійський снаряд потрапив до дев'ятиповерхового будинку. Сталася часткова руйнація Фото: у Києві артилерійський снаряд влучив у житловий будинок (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 14 березня, у Києві в артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи і загоряння квартир на 3 і 4 поверхах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

Інцидент стався в Оболонському районі столиці на вулиці Богатирська, 20. Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.

У Києві артилерійський снаряд потрапив до дев'ятиповерхового будинку. Сталася часткова руйнація

Артилерійський снаряд потрапив до дев'ятиповерхового будинку Києва (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Рятувальники одразу ж розпочали евакуацію мешканців та гасіння пожежі. Ліквідація спалаху продовжується.

О 07:04 пожежу у дев'ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв. Врятовано 4 людей, але пошуки продовжуються. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Артилерійський снаряд потрапив до дев'ятиповерхового будинку Києва (фото: ДСНС України)

Станом на 07:40 у дев'ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано, 9 особам надано допомогу на місці.

Бійці ДСНС врятували 15 людей та евакуювали 63 особи, пошуки продовжуються.

"Зважаючи на все, п'яні покидьки просто розважалися, стріляючи по спальних районах Києва", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, у передмісті Києва з перших днів війни тривають запеклі бої. Внаслідок ракетного обстрілу постраждав житловий сектор та цивільне населення. Ми показали, як виглядає зруйнований Васильків очима фотографів GettyImages.

Раніше ми показували кадри розгромленого окупантами трамвайного депо у Харкові. У місті також з початку війни тривають запеклі бої.

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