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В Києві окупанти обстріляли завод "Антонов"

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 08:26
В Києві окупанти обстріляли завод "Антонов" Фото: в Києві обстріляли завод "Антонов" (колаж, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли завод "Антонов" у Києві зранку в понеділок, 14 березня. На місці вибухів працюють пожежні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов". На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в результаті обстрілів в Києві загинули дві людини. Ще семі осіб отримали поранення. З місця вибуху в житловому будинку в Оболонському районі рятувальники евакуювали близько 70 осіб.

Нагадаємо, близько 5:00 артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий будинок у Києві. В наслідок сталося загоряння квартир на 3 і 4 поверхах.

Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Ставище Житомирської області, зруйновано 7 будинків.

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