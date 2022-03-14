В Києві окупанти обстріляли завод "Антонов"
Російські окупанти обстріляли завод "Антонов" у Києві зранку в понеділок, 14 березня. На місці вибухів працюють пожежні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов". На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, в результаті обстрілів в Києві загинули дві людини. Ще семі осіб отримали поранення. З місця вибуху в житловому будинку в Оболонському районі рятувальники евакуювали близько 70 осіб.
Нагадаємо, близько 5:00 артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий будинок у Києві. В наслідок сталося загоряння квартир на 3 і 4 поверхах.
Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Ставище Житомирської області, зруйновано 7 будинків.
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