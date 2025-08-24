ua en ru
Ахметов обратился к украинцам: ежедневно доказываем миру - свободу у нас не отнять

Воскресенье 24 августа 2025 16:40
Ахметов обратился к украинцам: ежедневно доказываем миру - свободу у нас не отнять Фото: Ринат Ахметов обратился к украинцам по случаю Дня независимости (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бизнесмен Ринат Ахметов обратился к украинцам по случаю Дня независимости. В частности, он заявил, что украинцы ежедневно доказывают миру - свободу у нас не отнять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение бизнесмена.

"34 года назад Украина сделала единственно верный и решительный шаг - провозгласила свою Независимость. Это решение определило наше будущее, стало символом стойкости и силы нации и показало, что свобода - наш неотъемлемый выбор", - подчеркнул Ахметов.

Он также добавил, что уже 11 лет украинцы вынуждены отстаивать этот выбор в жестокой войне и платить за него высокую цену.

"Мы защищаем свой дом, свою землю, свое право быть украинцами. Мы ежедневно доказываем миру - свободу у нас не отнять", - добавил бизнесмен.

Сегодня, как и каждый день, наши мысли с теми, кто защищает нашу страну, защищает украинскую землю от агрессора, отметил Ахметов.

"Мы глубоко чтим тех, кто уже не вернется с поля боя, отдав самое дорогое - свою жизнь - за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в памяти поколений", - говорится в обращении.

Ахметов также поблагодарил каждого, кто вносит свой вклад в победу - "тех, кто стоит на передовой, и тех, кто в тылу укрепляет экономику, поддерживает друг друга, ежедневно помогает нашей стране бороться и жить".

"Независимость - это ответственность. Ответственность за наше будущее и будущее наших детей. И несмотря на то, что война ежедневно испытывает нас тяжелыми вызовами, я уверен: вместе мы обязательно выстоим и построим сильную, справедливую и процветающую Украину. Искренне желаю всем нам, чтобы следующий День Независимости мы встретили под мирным небом", резюмировал он.

День независимости Украины

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. РБК-Украина пообщалось с участником провозглашения Акта о независимости. Подробнее - читайте в нашем материале.

Владимир Зеленский в День независимости обратился к украинцам. Он подчеркнул, что Украина нуждается в справедливом мире, и только украинцы будут решать, каким он будет.

