Ахметов звернувся до українців: щодня доводимо світу - свободу в нас не відняти

Бізнесмен Рінат Ахметов звернувся до українців з нагоди Дня незалежності. Зокрема, він заявив, що українці щодня доводять світу - свободу в нас не відняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення бізнесмена.

"34 роки тому Україна зробила єдино вірний і рішучий крок - проголосила свою Незалежність. Це рішення визначило наше майбутнє, стало символом стійкості та сили нації й показало, що свобода - наш невід’ємний вибір", - наголосив Ахметов.

Він також додав, що вже 11 років українці змушені відстоювати цей вибір у жорстокій війні і платити за нього високу ціну.

"Ми захищаємо свій дім, свою землю, своє право бути українцями. Ми щодня доводимо світу - свободу в нас не відняти", - додав бізнесмен.

Сьогодні, як і щодня, наші думки з тими, хто боронить нашу країну, захищає українську землю від агресора, зазначив Ахметов.

"Ми глибоко вшановуємо тих, хто вже не повернеться з поля бою, віддавши найдорожче - своє життя - за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях і в пам’яті поколінь", - йдеться у зверненні.

Ахметов також подякував кожному, хто робить свій внесок у перемогу - "тим, хто стоїть на передовій, і тим, хто в тилу зміцнює економіку, підтримує одне одного, щодня допомагає нашій країні боротися й жити".

"Незалежність - це відповідальність. Відповідальність за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І попри те, що війна щодня випробовує нас найтяжчими викликами, я впевнений: разом ми обов’язково вистоїмо і збудуємо сильну, справедливу та процвітаючу Україну. Щиро бажаю всім нам, щоб наступний День Незалежності ми зустріли під мирним небом", резюмував він.