Ахметов звернувся до українців: щодня доводимо світу - свободу в нас не відняти
Бізнесмен Рінат Ахметов звернувся до українців з нагоди Дня незалежності. Зокрема, він заявив, що українці щодня доводять світу - свободу в нас не відняти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення бізнесмена.
"34 роки тому Україна зробила єдино вірний і рішучий крок - проголосила свою Незалежність. Це рішення визначило наше майбутнє, стало символом стійкості та сили нації й показало, що свобода - наш невід’ємний вибір", - наголосив Ахметов.
Він також додав, що вже 11 років українці змушені відстоювати цей вибір у жорстокій війні і платити за нього високу ціну.
"Ми захищаємо свій дім, свою землю, своє право бути українцями. Ми щодня доводимо світу - свободу в нас не відняти", - додав бізнесмен.
Сьогодні, як і щодня, наші думки з тими, хто боронить нашу країну, захищає українську землю від агресора, зазначив Ахметов.
"Ми глибоко вшановуємо тих, хто вже не повернеться з поля бою, віддавши найдорожче - своє життя - за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться у наших серцях і в пам’яті поколінь", - йдеться у зверненні.
Ахметов також подякував кожному, хто робить свій внесок у перемогу - "тим, хто стоїть на передовій, і тим, хто в тилу зміцнює економіку, підтримує одне одного, щодня допомагає нашій країні боротися й жити".
"Незалежність - це відповідальність. Відповідальність за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І попри те, що війна щодня випробовує нас найтяжчими викликами, я впевнений: разом ми обов’язково вистоїмо і збудуємо сильну, справедливу та процвітаючу Україну. Щиро бажаю всім нам, щоб наступний День Незалежності ми зустріли під мирним небом", резюмував він.
День незалежності України
Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 34-ту річницю проголошення незалежності. РБК-Україна поспілкувалося з учасником проголошення Акту про незалежності. Детальніше - читайте у нашому матеріалі.
Володимир Зеленський у День незалежності звернувся до українців. Він наголосив, що Україна потребує справедливого миру, і лише українці будуть вирішувати, яким він буде.