Агресія РФ. Представники України, Литви та Польщі зробили спільну заяву щодо Донбасу

Зокрема, віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударґас заявив, що війна на Донбасі – це агресія Росії.

"Браття, ви не самі. Ми на власні очі сьогодні побачили проблему, яка є не лише вашою проблемою, а й проблемою всієї Європи і всього світу. Це не двосторонній конфлікт, це агресія однієї сторони, і ця сторона – Росія", - сказав Саударґас.

Його підтримала віцемаршалок Сейму Республіки Польща пані Малгожата Гошевська.

"На жаль, я бачила вже не одну війну. Я спостерігала війну не лише тут, в Україні, а й у Грузії. На мою думку, їх об'єднує дві речі: страшна гнітюча тиша, яка панує зараз там, де колись вирувало життя; і винуватець цього - Російська Федерація, саме вона принесла біль, руйнування і спустошення на ці землі", - сказала вона.

В ОДА повідомили, що перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук, віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Гошевська, віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударґас також відвідали Маріупольський порт, КПВВ "Гнутове" та селище Широкине.